Auto trafitta dal guardrail sulla tangenziale, Alessandra morta a 28 anni. Era una maestra d'asilo

Non ce l'ha fatta Alessandra Musolino. E' morta la 28enne che era alla guida dell'auto trafitta dal guardrail sulla tangenziale est di Lecce. La giovane giovane non ce l'ha fatta. Già subito dopo la corsa in ospedale era stata dichiarata la morte cerebrale dai medici del Fazzi.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la Renault Modus rossa su cui viaggiava, è finita fuori strada centrando il guardrail: un impatto tremendo, tanto che la barriera di protezione della carreggiata è entrata all'interno dell'abitacolo sfondando il parabrezza anteriore e quello posteriore e colpendo in pieno l'automobilista.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 10:20

