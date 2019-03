Giulietta sotto tir: Marco muore a 40 anni capo-scout e figlio di un assessore

Ultimo aggiornamento: 16:04

Terribile incidente questa notte in A4: tampona con l'auto un tir e muore. Poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada, all’ingresso dell’area di servizio diper undi un mezzo pesante da parte di un’auto:. La vittima èresidente a Sarcedo, Vicenza. In paese era conosciuto per la sua attività di capo-scout e come figlio dell’assessore al bilancio e lavori pubblici Gianfranco Santorso. Si stava recando all’aeroporto di Venezia per portare a caso il fratello, di ritorno da un viaggio all’estero, per partecipare questa mattina alle esequie della nonna materna.I pompieri accorsi da Padova e Mira hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso il conducente dell'auto, purtroppo il personale medico del Suem 118 ha dovuto constatare la morte dell’uomo 40enne, che era alla guida di una Giulietta. Coinvolto parzialmente anche un furgone nell’incidente. La Polstrada ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate alle due circa