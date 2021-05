Incidente sull'Aurelia, muore a 43 anni Andrea Mari (Brio): vinse sei volte il Palio di Siena

Lutto per il Palio di Siena: è morto oggi pomeriggio, in seguito ad un incidente stradale, Andrea Mari, detto Brio. Il fantino, 43 anni, vinse per sei volte la celebre competizione equestre.

L'incidente è avvenuto sulla via Aurelia, all'altezza di Donoratico (Livorno). Andrea Mari, detto Brio, si è schiantato con la sua auto contro un albero, per cause ancora da accertare. Inutili i soccorsi. Mari aveva vinto l'ultimo Palio il 2 luglio 2018, correndo per la contrada del Drago. Sul tufo di piazza del Campo aveva debuttato nel Palio del 16 agosto 2001.

Andrea Mari si è schiantato contro due dei cipressi che costeggiano il celebre viale di Bolgheri (Livorno) nel tratto iniziale che dall'Aurelia porta all'omonimo paese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Castagneto Carducci (Livorno), ma al momento sono in corso ulteriori approfondimenti, l'uomo che si trovava alla guida di un'auto sportiva di grossa cilindrata, per cause ancora da stabilire con esattezza avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro i cipressi che costeggiano il viale. Nella violenza dell'impatto, l'auto si è ribaltata spezzandosi in più parti. Purtroppo per il 43enne, che è deceduto sul colpo rimanendo imprigionato nelle lamiere, non c'è stato niente da fare nonostante i soccorsi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 22:46

