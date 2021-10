Padova, il camice si incastra nel macchinario: operaia soffocata, è gravissima

Incidente sul lavoro oggi, lunedì 18 ottobre 2021, nel comune di San Giorgio in Bosco, la ditta FilTessil s.a.s. di via Consorti, nella frazione di Sant'Anna Morosina (Padova). Una donna è rimasta impigliata in un macchinario, la donna è stata colpita da arresto cardiaco, soccorsa ed elitrasportata all'opsedale di Padova, risulta essere in gravissime condizioni.

Incastrata con il camice e soffocata

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 e 40, la ferita è una donna di 62 anni, S.L.. Dai primi riscontri sembra che, mentre operava su una macchina avvolgi cavo, per cause in corso di accertamento, sia rimasta incastrata con il camice da lavoro che indossava. La donna ha subito un'asfissia da soffocamento. Priva di sensi, è stata inizialmente soccorsa da un operaio dopodiché è arrivato sul posto elisoccorso 118 che ha rianimato parzialmente la donna trasportandola poi all'ospedale di Padova in prognosi riservata. Personale Spisal sul posto che procede per competenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA