Incidente stradale in Sardegna, Giulia muore a 26 anni. Altri cinque feriti gravi

Tragico incidente stradale a Guspini (Sud Sardegna): una Opel Corsa ed un Fiat Doblò si sono scontrati lungo la strada statale 126. Morta una ragazza, Giulia Serra, 26enne di Villamar, e cinque feriti, tutti in gravi condizioni.

Due dei feriti sono stati trasportati all'ospedale Brotzu di Cagliari, altri due all'ospedale San Martino di Muravera e l'ultimo è stato ricoverato a San Gavino Monreale. I carabinieri della Compagnia di Villacidro e della Stazione di Pabillonis stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La Opel Corsa a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna di circa 40 anni stava percorrendo la statale 126 in direzione Terralba. Arrivata all'altezza del bivio 'Sa Zeppara', per cause non ancora accertate, si è scontrata con il Fiat Doblò a bordo del quale si trovavano la vittima, seduta sul sedile passeggero posteriore, una sua amica e altri tre giovani, tutti Villamar e Sanluri. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo. La 26enne è morta sul colpo.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco ambulanze ed Elisoccorso del 118, carabinieri e personale Anas. I feriti sono stati trasportati d'urgenza nei vari ospedali, tutti in codice rosso, i più gravi sono ricoverati a Cagliari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Agosto 2021, 15:17

