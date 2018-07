Auto urta tir: il camion finisce nella scarpata, autista resta incastrato

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RONCHIS e LATISANA (Udine) -: il tir esce di strada,a Ronchis. L'incidente stradale è accaduto intorno alle 12 di oggi, giovedì 12 luglio, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latisana.Lo scontro si è verificato in via Castellarin, una comunale che poi si immette sulla viabilità principale tra Ronchis e. Nell'impatto il tir è uscito dalla sede stradale ed è finito nellaDopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza da Latisana e l'elicottero del soccorso sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. Dal velivolo, atterrato in un campo poco distante, è stato sbarcato ilPer l'autista si è temuto il peggio ma per fortuna l'uomo non ha riportato ferite gravi; è stato comunque portato in ospedale per accertamenti. Ferito in maniera lieve anche il conducente della auto, un ragazzo della zona, finito pure lui in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lignano e la gru dal Comando dei pompieri di Udine. Si è reso necessario il. Sul posto anche una gru privata per la rimozione dei mezzi. Il camion, adibito a trasporto di, era scarico.