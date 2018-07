A bordo della sua auto abbatte 13 metri di ringhiera e due muretti di cemento: il folle volo di un militare Usa in Italia

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un americano della base Usaf di Aviano, 25 anni, alla guida di Passat di proprietà un amico, stava percorrendo via Roveredo in direzione Pordenone quando, all'altezza dell'incrocio con via delle Villotte, a Pordenone, ha perso il controllo della Volkswagen ed è uscito dalla sede stradale per circa 50 metri abbattendo la segnaletica verticale e 13 metri di ringhiera in ferro che era stata fissata su un muretto di cemento armato; era la recinzione di casa privata.Nella folle corsa ha abbattuto anche due colonne in cemento della recinzione di cui una è stata proiettata a circa 17 metri dal punto ove era situata. La macchina è da rottamare, il conducente è rimasto miracolosamente illeso. Nessun altro mezzo in transito o pedoni sono stati coinvolti nell'incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Pordenone che lo ha multato per velocità non adeguata; gli sono stati tolti anche 5 punti dalla patente.