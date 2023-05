Incidente stradale, schianto frontale tra due auto a Offida: due morti

di Redazione web

Incidente stradale sulla strada provinciale Mezzina all'altezza dell'abitato di Offida (Ascoli Piceno): morti i due automobilisti coinvolti. La prima vittima P.P., offidano, aveva 87 anni. Due automobili si sono scontrate frontalmente. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata fatale una sbandata dell'auto che procedeva verso valle. Sul posto gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118: vani i soccorsi per uno dei due conducenti; l'altro, in gravi condizioni, è stato portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona dove a causa delle gravi ferite riportate è morto nel tardo pomeriggio. P.D.R, anche lui di Offida, aveva 69 anni.

Morto anche il secondo conducente dopo il ricovero in ospedale

È morto nel pomeriggio di oggi presso l'ospedale regionale di Torrette ad Ancona il secondo automobilista coinvolto nell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale Mezzina che collega Offida a Castel di Lama (Ascoli Piceno). Nell'impatto frontale fra due vetture, già stamani era deceduto un 87enne di Offida; era invece stato trasferito in eliambulanza in condizioni gravissime al Trauma Center di Ancona il secondo automobilista, un 69enne anche lui di Offida, ma i medici nulla hanno potuto per salvargli la vita. La notizia è stata confermata poco fa dal sindaco di Offida Luigi Massa che ha espresso «cordoglio alle famiglie a nome di tutta la comunità offidana».

