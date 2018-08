Due auto si scontrano davanti all'ospedale, va al pronto soccorso a piedi

Scontro tra due auto oggi 31 agosto poco prima delle 14 in viale Europa, di fronte all'ospedale di Belluno. Una Ford ed una Chrysler sono entrate in collisione. Lievi i danni ai mezzi, la Chrysler è finita nell'avvallamento laterale erboso che fiancheggia il viale, ed è stata riportata in carreggiata dai vigili del fuoco con l'autogru. Il conducente di uno dei veicoli si è recato al vicino pronto soccorso autonomamente, per accertamenti.

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..