Incidente stradale a Cagliari, scontro frontale tra due auto: muore ragazzo di 20 anni. Tre feriti, uno è grave

Tragico incidente nella notte a Cagliari: un giovane è morto nello scontro frontale tra due auto avvenuto in via Vesalio.Ci sono anche tre feriti: uno sarebbe molto grave. La vittima è un ragazzo di 20 anni.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica fatta dagli agenti della Polizia Locale, verso le 3.30 una Peugeot 207 ha preso contromano via Vesalio scontrandosi contro una Maserati. Nell’impatto terribile ha perso la vita il conducente della Peugeot: ferito grave anche il passeggero che si trovava nel sedile davanti (trasportato in ospedale dai soccorritori del 118 arrivati con diverse ambulanze in via Vesalio) e conseguenze serie anche per un altro ragazzo che si trovava nella parte posteriore. Ferito in modo non grave anche il conducente della Maserati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA