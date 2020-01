Una donna di 46 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Spigno Saturnia, nel sud della provincia di Latina. Nel sinistro sono state coinvolte tre automobili e ci sono anche dei feriti. Immediato l'intervento dei sanitari dell'Ares 118, ma per la signora non c'è stato nulla da fare.



Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Mercoledì 29 Gennaio 2020, 20:20

