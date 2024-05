Incidente choc sulla Statale ionica, tir si scontra con un'auto: 2 morti

di Redazione web

Un incidente tragico quello avvenuto nel Pugliese. Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla statale 106 ionica, nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina (Taranto) in direzione Reggio Calabria. Le vittime, a quanto si è appreso, sono un uomo di 46 anni nato a Noci (Bari) ma residente a Mottola e una donna di 45 anni di Mottola (Taranto) che viaggiavano a bordo di una Mini Countryman precipitata in una scarpata dopo un violento scontro con un autotreno adibito al trasporto di frutta che si è ribaltato sulla carreggiata perdendo il carico.



Due persone morte, ferito il conducente

Il conducente del mezzo pesante, originario di Monopoli (Bari), è rimasto ferito, mentre sono decedute le due persone a bordo del veicolo. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, a cui è affidato il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità. La strada è stata chiusa alla circolazione con deviazione del traffico automobilistico su percorsi alternativi.

