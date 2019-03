L’auto si ribalta dopo la sbandata. Sbalzata fuori, Stella muore a 54 anni

Tragico fuoristrada, ieri pomeriggio, lungo Strada della Bruciata dove ha perso la vita una donna. La vittima è Stella Ranieri, 54enne di origini perugine ma residente a Metaurilia di Fano. L’incidente si è verificato verso le 16 all’altezza dell’incrocio con via Montedoro. A un tratto la Peugeot 206, guidata dalla donna che viaggiava in direzione Monterado, ha iniziato a sbandare. Un automobilista che la seguiva l’ha vista zigzagare e poi improvvisamente uscire di strada. Dopo l’impatto nel campo l’utilitaria si è ribaltata.







Uno schianto talmente violento che la donna è sbalzata fuori dall’abitacolo. La 54enne non avrebbe neppure frenato: circostanza, questa, che farebbe pensare a un malore che l’avrebbe colta mentre stava guidando. Da qui la perdita del controllo del veicolo. Stella Ranieri è morta sul colpo: inutili i soccorsi. I primi a intervenire, chiamati da una residente, sono stati i sanitari della Croce Rossa di Senigallia, raggiunti poco dopo da una medicalizzata di Marotta e infine anche dall’eliambulanza partita da Ancona, atterrata nel campo, di fianco a quell’automobile capovolta. La situazione descritta era talmente drammatica che dalla sala operativa del 118 hanno preferito inviare Icaro per velocizzare i soccorsi. Partito dall’ospedale di Torrette in codice rosso, è rientrato una decina di minuti più tardi, vuoto. Vano ogni tentativo di strappare la donna a un destino che si era già consumato.



Ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Gli automobilisti di passaggio si sono fermati, prima ancora che la strada venisse chiusa al traffico: hanno compreso subito il dramma che si era appena consumato non appena hanno visto stendere un lenzuolo bianco sul corpo della donna adagiata nel campo. Sotto choc l’automobilista che viaggiava nella macchina dietro alla sua. Ha assistito al terribile incidente, descrivendone poi la scena ai carabinieri intervenuti per i rilievi.



La dinamica dell’incidente è stata affidata al radiomobile mentre da Marzocca è arrivata una pattuglia di supporto per gestire la viabilità. I militari hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dall’incidente, deviando il traffico. La strada della Bruciata è il principale collegamento tra Senigallia e Monterado di Trecastelli quindi i veicoli in transito erano molti anche ieri. La circolazione ha subito disagi per un paio d’ore: la strada è stata riaperta verso le 18. Non è il primo tragico incidente che si verifica su quel tratto di asfalto ove spesso si verificano scontri, a volte anche mortali, come quello di ieri.





Secondo quanto rilevato dai militari, ascoltando la testimonianza degli altri automobilisti, la 54enne avrebbe fatto tutto da sola: altri veicoli non sono rimasti coinvolti. Sul posto per mettere in sicurezza lo scenario dell'incidente e il veicolo della vittima sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale cittadino. Non sono stati disposti, almeno fino a ieri, accertamenti. L'incidente è stato seguito, in diretta, sui social, con le testimonianze di quanti erano di passaggio e scrivevano su Facebook ciò che vedevano. Il dibattito poi è tornato sulla pericolosità della strada, che viene percorsa sempre a grande velocità. Anche ieri l'impatto è stato molto violento perché l'utilitaria blu della donna non ha rallentato ma questo, molto probabilmente, potrebbe essere dovuto al fatto che era accaduto qualcosa prima ancora che perdesse completamente il controllo del mezzo. Forse per un malore. Ultimo aggiornamento: 09:00