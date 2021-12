Perde il controllo dello scooter e muore a 39 anni: grave l'amica che era con lui

Incidente mortale ieri sera, domenica 12 settembre, alle 23.30 in via Goito a Padova. Un uomo di 39 anni, Attias Massaro, originario di Udine ma residente in città, è morto in seguito all’incidente che lo ha visto coinvolto con il suo motorino Piaggio Beverly su cui viaggiava insieme a una ragazza di 19 anni, F.R., rimasta seriamente ferita e ricoverata in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto all’altezza della passerella pedonale a metà della via, non risultano coinvolti altri veicoli. Lo scooter procedeva in direzione del centro città. La dinamica è al vaglio della polizia locale che ha eseguito i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 13:30

