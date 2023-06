Muore nello schianto in scooter contro un'auto: la svolta fatale per andare in pizzeria Il centauro, a bordo di uno scooter Yamaha X Max, proveniva da Mestre in direzione centro di Martellago







di Redazione web Incidente mortale stasera, 1 giugno 2023, a Martellago (Venezia) sulla strada Castellana, all'altezza della pizzeria La Fornace: un motociclista ha perso la vita in un terribile schianto contro un'auto. La dinamica dello schianto mortale Il centauro, a bordo di uno scooter Yamaha X Max, proveniva da Mestre in direzione centro di Martellago quando ha impatto violentemente contro una Renault Clio che stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio della pizzeria. Il centauro è morto praticamente sul colpo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 21:26

