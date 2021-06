Spaventoso schianto frontale sulla Provinciale: feriti estratti dai rottami delle due auto

Alle 11:30 di oggi, domenica 6 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Granze nel comune di San Pietro Viminario (Padova) per lo scontro frontale tra due auto: due persone ferite. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due conducenti dalle auto, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzati.

Trasferiti in ospedale la donna in elicottero e l’uomo in ambulanza. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Giugno 2021, 19:35

