Incidente choc tra due auto, muore bambino di 5 anni: gravissima la madre

Un terribile incidente in provincia di Rovigo dove è morto un bambino di 5 anni. E si vivono ore d'ansia per la madre che è ricoverata in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto alle 13 di oggi a Giacciano con Baruchella (Rovigo), tra una Chevrolet Matiz guidata dalla donna e un'Audi A6 il cui guidatore non è in pericolo di vita. La Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente. I carabinieri e la polizia stradale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Chi era il bambino morto

Nel tremendo imnpatto è morto Steve Luchin. La mamma è stata intubata dal personale del Suem e trasferita al Pronto soccorso di Rovigo. La famiglia, originaria di Badia, si era da poco trasferita a Giacciano. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 all'altezza del centro commerciale Il Faro. La donna e il bambino viaggiavano a bordo di una Chevrolet Matiz, che per cause in corso di accertamento si è schiantata contri un'Audi A6 Avant. Il condudente di quest'ultima se l'è cavata con qualche leggera contusione.

Disperati tentativi di rianimare il bambino

I pompieri arrivati da Castelmassa, hanno messo in sicurezza ed utilizzando cesoie e divaricatori e martinetti idraulici estratto la donna alla guida della Chevrolet Matiz, che è stata presa in cura dal personale del Suem. Altro personale sanitario stava operando per rianimare il bambino di 5 anni precedentemente estratto. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del bimbo. Trasferita in codice rosso in ospedale la mamma. Portato in ospedale anche il conducente dell’Audi A6. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.

