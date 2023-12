Incidente tra pullman di ragazzi in gita e ambulanza, terribile schianto in galleria: almeno 4 morti FOTO

di Redazione web

È di quattro morti il bilancio del terribile incidente tra un pullman di ragazzi in gita e un'ambulanza della Croce Rossa nella galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta "bretella" tra Urbino e Fermignano. Come riporta il Corriere Adriatico, le vittime sarebbero quattro persone che viaggiavano a bordo dell'ambulanza. I ragazzi in gita con la parrocchia stanno bene, ma sono sotto choc. Si tratta di un gruppo di ragazzi di Grottammare, diretti a Urbino.

Due eliambulanze sono partite per i soccorsi ma sembra che una sia tornata indietro a causa delle avverse condizioni meteo.

Come stanno i ragazzi in gita

Stando alle prime notizie i ragazzi sarebbero praticamente illesi - solo qualche lieve ferita - anche se sotto choc: sono stati trasportati all'esterno della galleria e li hanno presi in cura negli ospedali di Fano e Urbino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 17:59

