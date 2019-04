Incidente sulla provinciale, 34enne perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: morto sul colpo

Ultimo aggiornamento: 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gravestradale nel Brindisino:, 34 anni, di Torre Santa Susanna, fioraio nella agenzia funebre della famiglia, è la vittima di un tragico incidente mortale avvenuto questa mattina intorno alla 6,15, sulla provinciale Torre-Mesagne.La vittima, era alla guida della sua Fiat Punto bianca, quando, forse a causa di un animale spuntato improvvisamente sulla carreggiata di transito, l’auto ha sbandato ribaltandosi per poi finire la corsa contro un muro di cinta. Il corpo senza vita del torrese, è stato ritrovato sull’asfalto dai primi occasionali soccorritori. Tutte da accertare cause e dinamica del tragico evento, sul posto i carabinieri della locale stazione, le ambulanze del 118, bloccato per qualche ora il traffico veicolare sulla trafficatissima arteria stradale.