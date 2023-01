Incidente sulla provinciale, muore Nicola: aveva 41 anni. Ferita la moglie

Un morto e un ferito grave. È il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via Trani, sulla strada che porta a Barletta, allo svincolo per Boccadoro.

La vittima

Impatto fatale per un 41enne di Barletta: si tratta di Nicola Partucci, titolare del bar Fashion, che era alla guida dell’auto ed è morto sul colpo. Grave ma non in pericolo di vita la donna in auto con lui, è stata trasportata all’ospedale Bonomo di Andria. Illeso l’autista del tir. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. Sul posto polizia di Stato, vigili del fuoco e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 15:52

