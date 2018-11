Muore a 16 anni, travolto da una utilitaria mentre pedala in bici

Giuseppe trovato morto in casa dagli amici: tre colpi di pistola alla testa

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia questa notte intorno all'1.30: un ragazzo di 16 anni, R. B., mentre era in bici è stato investito da un'auto, una Kia, a SPortato in codice rosso all ospedale di Padova è morto poche ore dopo per le gravissime lesioni riportate. L'incidente In via Roma, coinvolta una Kia Rio condotta da un uomo del posto di 32 anni. M. N., che sarà indagato per omicidio stradale.