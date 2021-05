Incidente a Palermo, morte due ragazze: Alessia e Chiara avevano vent'anni. Il dolore su Facebook

Drammatico incidente mortale ieri a Palermo su viale Regione siciliana, nei pressi dell'ex Motel Agip. Due ragazze giovanissime hanno purtroppo perso la vita nello scontro che ha coinvolto un'auto, un van e uno scooter: ad avere la peggio Chiara Ziami, 21 anni, e Alessia Bommarito, vent'anni. Chiara è morta sul colpo, mentre la sua amica è morta in ospedale qualche ora dopo.

Per cause ancora da accertare l'auto ha perso il controllo, si è ribaltata ed è finita fuori strada. I soccorritori hanno rianimato Alessia a lungo sul luogo dell'incidente per poi portarla d'urgenza all'ospedale Villa Sofia dove la ragazza è morta questa mattina. Nell'incidente sono stati coinvolti una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano le due ragazze, un van e uno scooter. Ben 15 le persone rimaste ferite.

E questa mattina su Facebook in tantissimi hanno condiviso le loro foto, sorridenti e piene di vita, per una tragedia che lascia senza fiato. «Riposa in pace, ti ricorderò sempre con quel sorriso che non tramonta mai», scrive un’amica di Chiara. «Riposa in pace bellissimo angelo», scrive un’altra. «Non riesco a trovare le parole, perché davvero parole non esistono», scrive invece un’amica di Alessia.

