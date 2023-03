Mamma sorpassa e viene tamponata da un'auto mentre va a lavoro, Mariarosaria morta sul colpo a 35 anni

di Redazione web

Una mamma di 35 anni, Mariarosaria Conte, è morta in un drammatico incidente all'alba di venerdì mentre stava guidando la sua auto per andare a lavoro. La donna, a bordo di una Toyota Yaris, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo per diversi metri prima di terminare il suo volo sotto a un albero. È morta sul colpo.

La giovane mamma morta sul colpo

L'incidente è avvenuto sulla provinciale che da Olevano sul Tusciano, dove la giovane mamma viveva, conduce a Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava provando a sorpassare una Wolksvagen Golf quando è stata tamponata - per cause ancora da accertare - da una terza vettura, una Kya. La Yaris è finita contro una ringhiera sul ciglio della strada e la donna è stata sbalzata per diversi metri prima di finire sotto un albero. La morte è stata istantanea, vani i tentativi di soccorso.

