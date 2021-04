Sbanda, esce di strada e vola con l'auto nel giardino di una casa

Spettacolare incidente oggi, 11 aprile, a Caerano San Marco (Treviso) in via Cadore: un'auto è sbandata ed è finita nel giardino di una casa adiacente la strada. È stato lanciato subito l'allarme ed è intervenuto l'elisoccorso. L'incidente si è verificato poco dopo le 12.30. I due conducenti sono stati trasferiti in ospedale. T.R., 23enne residente a Caerano ma originario dell'Est Europa è stato trasferito al Ca' Foncello in elicottero. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'altro ferito, che non versa in pericolo di vita, è stato portato all'ospedale di Montebelluna.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA