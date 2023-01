Due incidenti a Napoli, morti un ventenne e una ragazza di 21 anni: feriti altri due giovanissimi

Due incidenti e dramma nella notte a Napoli. Le vittime sono un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 21, che hanno perso la vita in due distinti incidenti avvenuti di sabato sera. Feriti i due amici, un 18enne e una 21enne, che non sono in pericolo di vita.

Morto un ventenne in corso Vittorio

Il primo incidente è avvenuto in Corso Vittorio Emanuele, all'altezza dell'Istituto Pontano: in un frontale tra uno scooter e una Fiat Panda, un ragazzo di vent'anni dello Sri Lanka che guidava il motorino è morto sul colpo. Ricoverato in ospedale invece l'amico e connazionale 18enne. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Napoli. Il conducente della Panda, un ventenne, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Morta una ragazza di 21 anni

Nel secondo incidente, in provincia di Napoli, una ragazza di 21 anni è morta e una sua coetanea è rimasta ferita. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano stati allertati dall'ospedale di Sarno dove le due donne erano state portate al pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione, le due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500 lungo Via Ferrovie dello Stato ad Ottaviano. Per motivi ancora da accertare, l'auto sarebbe finita violentemente contro un muro. La ragazza alla guida è morta in ospedale per le ferite riportate. La passeggera è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.

