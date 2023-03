Incidente Napoli, maxi scontro tra cinque auto: morti due giovani di 27 e 30 anni

Incidente mortale vicino a Napoli, sulla strada statale 162 del Centro direzionale. Il bilancio finale del maxi scontro che ha visto cinque auto coinvolte è di due morti e quattro feriti. Le vittime sono una ragazza di 30 anni e un ragazzo di 27.

Incidente Napoli, due morti

L'impatto è avvenuto in direzione Cercola-Sant’Anastasia. Due le vittime: una ragazza di 30 anni sul sedile passeggero della Fiat 500 e l'autista 27enne di una Citroen C4. Quattro i feriti, il più grave è l'autista della Fiat 500 ricoverata all'ospedale Monaldi in prognosi riservata. Non sono in pericolo di vita, invece, gli autisti delle altre tre auto ricoverati al Policlinico Federico II. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Castello di Cisterna, della stazione di Sant’Anastasia e dei militari del nucleo investigativo sezione rilievi del gruppo di Castello di Cisterna.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 14:34

