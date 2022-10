Incidente in moto contro una Tesla: morto centauro di 75 anni

Un'altra tragedia lungo le strade della provincia di Ancona. Un centauro di Senigallia è morto questo pomeriggio poco dopo le ore 17 in seguito ad un terribile scontro auto-moto. La tragedia nella zona dell'area di Sant'Ubaldo, precisamente in via Italia: sul posto della tragedia anche l'eliambulanza che è atterrata nell'area vicino al distributore di benzina. Purtroppo per il centauro non c'era nulla da fare.

La dinamica dell'incidente

Secondo i primi accertamenti sembra che la macchina, una Tesla, e la moto - una potente Kawasaki - stessero procedendo sulla strada provinciale Sp76 nella stessa direzione, cioè da Jesi verso Chiaravalle. Lo scontro probabilmente durante una manovra dell'auto: la moto avrebbe toccato la Tesla e il centauro, B.E. di 75 anni residente a Senigallia, sarebbe stato disarcionato dalla due ruote. Un impatto violento, terribile. L'uomo purtroppo è morto sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 22:52

