Il Suv gli taglia la strada: motociclista si schianta con la Suzuki e muore sul colpo

Un motociclista di 54 anni, Roberto Picco, residente a Bolzano Vicentino, ha perso la vita oggi pomeriggio 21 febbraio in un incidente stradale avvenuto a Sandrigo, sulla strada provinciale 248 che conduce a Dueville.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale Nordest Vicentino, l'uomo, in sella a una motocicletta Suzuki, si è scontrato con un Suv Bmw X1 che, giunto all'altezza di un distributore di carburanti posto dalla parte opposta della carreggiata, ha iniziato una manovra di svolta a sinistra, senza avvedersi del suo arrivo. Violento l'urto, con il centauro che è stato sbalzato in avanti, perdendo la vita all'istante per le lesioni riportate: inutile l'intervento sul posto dei sanitari del Suem 118. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli.

Per consentire i rilievi gli agenti hanno chiuso temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 00:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA