Si schianta con la moto del padre: Emanuele muore a 18 anni

Incidente mortale oggi, 19 novembre, poco dopo le 13 in via Cornara a Murelle di Villanova di Camposampiero (Padova). Emanuele Piccolo, diciottenne in sella alla moto del papà, una Kawasaki, è uscito fuori strada. Le cause sono ora al vaglio dela Polizia locale della Federazione del Camposampierese.

Incidente in moto, i disperati tentativi di rianimare il ragazzo

Le lesioni riportate nell'impatto non gli hanno dato scampo, nonostante il personale medico del Suem 118 per interminabili minuti abbia fatto di tutto per rianimarlo. La vittima viveva a cento metri da dove si è consumato l'ennesimo dramma della strada.

Via Cornara è stata inibita al traffico in attesa di concludere l'attività d'indagine. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del Suem, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. I genitori sono arrivati sul posto. Emanuele aveva 18 anni ed è nato a Mirano (Venezia).

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Novembre 2022, 16:52

