Incidente in moto: perde il controllo e finisce contro un palo, due morti

Grave incidente stradale oggi pomeriggio, 29 aprile a Volpago del Montello (Treviso) in via 18 giugno. Il bilancio è pesante: due morti, un giovane di 32 anni (classe '91) e una ragazza di 23 (classe '99) entrambi in sella alla moto. Secondo la prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo della moto all'altezza di una curva centrando un palo.

Per i due non c'è stato sulla da fare, sono deceduti sul colpo. Sul posto sono giunti i soccorsi del Suem e i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso, ma è stato inutile.

La dinamica dell'incidente mortale

