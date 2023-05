Incidente tra moto e due auto: muore centauro di 35 anni, ferita gravemente una donna

di Redazione web

Un motociclista di 35 anni è morto poco prima delle 22 di ieri sabato 27 maggio in uno scontro con con due auto che si è verificato alle porte di Sassari, lungo la strada statale 131. Gravemente ferita una donna che viaggiava come passeggera sulla moto.

Uccise la cugina Giusy dopo averla sfigurata: condannato a 30 anni chiede perdono alla famiglia

La parte anteriore della moto si è disintegrata

Secondo i primi riscontri della Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi dell'incidente, il 35enne era alla guida della sua moto e percorreva la quattro corsie in direzione Sassari. Superato l'incrocio per il quartiere Sant'Orsola, si è scontrato con un'auto per poi carambolare su un'altra vettura. La parte anteriore della moto si è disintegrata nell'urto e il conducente è morto pochi minuti dopo, nonostante i tentativi degli operatori del 118 di tenerlo in vita.

Ferita una donna che viaggiava sulla moto

Una donna che viaggiava con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata in condizioni gravi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Maggio 2023, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA