La moto esce di strada e precipita in un dirupo: morti due ragazzi di 22 e 24 anni

Tragedia in Alto Adige dove due ragazzi sono morti dopo un brutto incidente a bordo di una moto Kawasaki. Un 22enne di Bolzano, alla guida del mezzo, e un 24enne di Lana, seduto dietro, hanno perso la vita in uno schianto che si è verificato questa mattina intorno alle 12 sulla strada della Mendola, all'altezza della casa cantoniera al chilometro 229.

La moto è uscita di strada per cause ancora non chiarite mentre percorreva la statale della Mendola, precipitando in un dirupo. I due giovani sono morti per le lesioni riportate nella caduta. I corpi sono stati ricomposti nella camera mortuaria di Caldaro. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Sul posto anche la Croce Bianca, l'elicottero Pelikan 1 ed i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 18:01

