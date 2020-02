Grave incidente con la moto: sindaco di 59 anni in rianimazione

E' ricoverato in gravi condizioni Fausto Dorio, 59 anni, sindaco di Villafranca Padovana, in provincia di Padova. Il primo cittadino è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Sant'Anna Morosina mentre era in sella ad una moto.



Dorio è stato trasportato all'ospedale di Cittadella dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Lo schianto è avvenuto intorno alle 13.30. Fausto Dorio è stato ​ex commissario provinciale della Lega a Rovigo,



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA