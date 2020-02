Auto si schianta contro un albero: quattro morti

Grave incidente stradale a Moscufo, piccono comune vicino Pescara. Un'Audi A5 questa notte alle 2,30 ha sbandato ed è finita contro un albero. A bordo c'erano quattro persone tra i 30 e i 40 anni: sono tutte morte sul colpo. L'incidente è avvenuto in località Pischiarano. I corpi sono in fase di identificazione. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Al momento non si conoscono altri particolari per grave incidente stradale. Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 09:27

