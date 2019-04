Sbanda in moto e si schianta sul guardrail: il dramma di Salvatore morto a 25 anni

Ultimo aggiornamento: 11:47

Un ragazzo di appena 25 anni,, è morto ieri in un tragico incidente a Giugliano, provincia di Napoli, lungo l’Asse Mediano nei pressi dell’Auchan. Salvatore era in sella alla sua motocicletta e viaggiava in direzione Acerra, quando ha sbandato, forse per colpa di una buca, ed è andato a schiantarsi contro il guardrail.Un impatto violentissimo, che l’ha ucciso sul colpo: gli operatori del 118 arrivati sul posto hanno provato a rianimarlo e a salvargli la vita, ma invano. Il corpo di Salvatore, originario di Secondigliano, è stato portato al Primo Policlinico per l’autopsia, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Napoli Nord.