L'auto si schianta contro un albero: morto un ragazzo di 28 anni. La tragedia nella notte

VO (PADOVA) - Incidente stradale mortale stanotte, sabato 14 maggio 2022, intorno alle 4 in via Marconi a Vo, in provincia di Padova. Un cittadino romeno di 28 anni, Constantin Batalin Bostan, residente ad Agugliaro (Vicenza), è morto nella zona dei Colli. L'uomo, forse a causa del'alta velocità, ha perso il controllo della sua Alfa Rmeo finendo contro un albero. È deceduto prima del'arrivo dei soccorsi. Sul posto la Polizia stradale di Padova.

Ragazzino di 11 anni in monopattino travolto da un furgone: è grave

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA