ARTEGNA e PAVIA DI UDINE (Udine) - Si schianta indopo aver festeggiato ilsuoun ragazzo di 29 anni,, di. Il giovane ha perso il controllo della sua Bmw X1 poco prima delle 4.30 di oggi, sabato 28 aprile, all'altezza del comune di, in, al chilometro 8, in carreggiata nord, circa due km prima dell'uscita di Udine Sud.​La Bmw X1, che il ragazzo conduceva da solo, senza passeggeri a bordo, si è schiantata contro il: parte della protezione metallica è entrata nell'abitacolo della vettura. A dare l'allarme, chiamando il Nue 112, è stato un automobilista di passaggio e sul posto è giunta poco dopo una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova e i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.Il ragazzo, che aveva compiuto gli anni ieri, era in condizioni critiche. ​Trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è deceduto dopo poco, per leriportate nell'impatto. Sul posto, per rilievi e accertamenti, è intervenuta la polizia stradale di Palmanova.