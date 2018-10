Perde il controllo e sbanda nel canale: ventenne morto a pochi passi da casa

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incidente ieri sera a cartura intorno alle 23.30, in via Pozze: un'auto è uscita di strada, deceduto il conducente. La vittima è un cittadino ucraino classe '97,, morto poco distante dalla propria abitazione.Il ragazzo, a bordo della sua auto, stava percorrendo via Pozze indirezione via Ca' Brusa', per cause in corso accertamento ha perso il controllo del veicolo strisciando il vigneto sul lato destro della strada e finendo la sua corsa nel canale. Intervenuti sul posto 118, carabinieri e Radiomobile Abano, oltre ai vigili del fuoco.