Incidente, morti zio e nipote: Giorgio Bellachioma e Andrea Cecca con la Jeep nella scarpata. Ferite le fidanzate: «Sbalzate fuori dall'abitacolo»

Incidente e dramma in provincia di Teramo, due uomini morti e due donne ferite. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 19.20 di sabato a Pietracamela, sulla strada provinciale SP43 che conduce ai Prati di Tivo: in auto con le due vittime, zio e nipote che hanno perso la vita, c'erano le fidanzate che sbalzate fuori dall'abitacolo, sono finite in una scarpata, in un punto impervio.

Incidente nel Teramano, morti zio e nipote

Sono zio e nipote le vittime dell'incidente stradale mortale avvenuto ieri sera a Pietracamela nel Teramano, sulla provinciale 43, dove una Jeep Renegade è uscita di strada ed è rotolata nella scarpata. Le vittime sono Giorgio Bellachioma, di 48 anni e il nipote Andrea Cecca, di 28, di Tivoli e che si era trasferito in Abruzzo. Vivevano a Crognaleto (Teramo), nella frazione di Poggio Umbricchio.

«Appena appresa la notizia - dice ad Adnkronos il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia - mi sono recato sul posto. La macchina era completamente accartocciata. Un fatto che distrugge me e l'intera collettività: la perdita di due giovani vite è sempre un momento difficile per il territorio». Recuperate nella boscaglia, dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino, due donne, le loro compagne, che sono gravemente ferite e che sono state trasportate all'ospedale di Teramo .

