Preganziol. Schianto mortale: 25enne rom sulla Bmw travolge un'auto, morte le due donne a bordo

PREGANZIOL - Incidente stradale mortale nella notte del 24 marzo 2022 sul Terraglio, a Preganziol. Nello schianto fra due auto sono morte due donne, entrambe del posto. La loro vettura, una Citroen C1, è stata travolta da una Bmw guidata da un ragazzo di 25 anni, Ronnie Levakovic, rom 25enne di Treviso, ricoverato in Terapia intensiva. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, a Frescada, intorno all'1.30 di notte. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e il 118. Il traffico sull'arteria che collega Treviso a Mestre ha subito gravi ripercussioni in mattinata.

Cosa è successo

A quanto sembra dai primi riscontri l'auto di Levakovic viaggiava a velocità elevata in direzione Mogliano, come l'altra vettura, sulla quale viaggiavano le vittime, che è poi finita in un fossato, praticamente spaccata in due.

Chi sono le vittime

Le vittime avevano 51 e 63 anni ed erano del paese. Le due persone decedute sono Miriam Cappelletto, del '70, e Mara Visentin, del '59, morte sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 11:09

