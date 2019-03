Violento frontale tra auto e camion, donna di 46 anni perde la vita

Ultimo aggiornamento: 14:55

VALBRENTA. Unaquesta mattina in un pauroso incidente in, sullaPochi minuti prima delle 7,residente a Borso del Grappa, che, stava scendendo la Valsugana in direzione Bassano del Grappa su una Fiat Punto bianca quando, per cause in corso di accertamento, dopo aver superato di poche centinaia di metri il semaforo di Carpanè di San Nazario, in Valbrenta, in località Londa, pare abbia perso il controllo dell’auto uscendo di strada. L'auto della donna è finita dapprimache l’ha rimessa nella carreggiata, dove però è andata ad, a quel punto lo, che risaliva la Valbrenta. Alla guida del mezzo pesante c'era da A.C. 43 anni, anche lui residente a Borso del Grappa. L’impatto inevitabile è stato violentissimo e la donna, pare, sia deceduta sul colpo.Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’ospedale San Bassiano, la polizia stradale di Bassano del Grappa con il comandante Carlo Dalla Costa e i Vigili del fuoco della città del Grappa. Sono in corso le operazioni per svuotare l’autocisterna del gasolio, il, regolato agli svincoli di Carpanè, San Marino e Campolongo dalla polizia locale dell’Unione Montana Valbrenta.