Incidente in Friuli, chi sono le vittime: morti due anziani coniugi e un 46enne

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la Ss 52 Carnica tra i comuni di Cavazzo Carnico e Tolmezzo, sul ponte che attraversa il fiume Tagliamento. Due le auto coinvolte in uno scontro frontale accaduto poco prima delle 16.30 nel tratto che precede l'ingresso al paese. Le vittime sono un uomo di 46 anni di Tolmezzo, Massimiliano Anesi, e un uomo e una donna, anch'essi residenti a Tolmezzo, rispettivamente di 75 e 71 anni, Carlo Lunazzi e Maria Dorigo. Il traffico è rimasto a lungo bloccato in entrambi i sensi di marcia. Non ci sono altre persone ferite come era sembrato in un primo momento.

Chi sono le vittime

Carlo Lunazzi, che viaggiava a bordo dell'altra auto coinvolta nel tragico incidente, era nato a Tolmezzo l'11 luglio del 1947. Originario di Verzegnis, era in pensione da diversi anni dopo aver lavorato come dipendente dell'Enel; abitava assieme alla moglie Maria Dorigo, nata a Paluzza, che avrebbe compiuto 72 anni il 25 aprile prossimo. Risiedevano in un condominio situato in via Don Giuseppe Marchetti, nella zona del parco urbano di via Janesi. A piangerli la figlia, trasferitasi da diversi anni in Piemonte. Persone da tutti ricordate come molto cordiali e socievoli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 14:13

