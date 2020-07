Moto fuori strada nella notte: muore Davide, ferita l'amica di 22 anni

Schianto questa mattina, domenica 12 luglio, all'alba a Ramon di Loria nel Trevigiano. Verso le 5,40, per cause ancora da accertare, in via Ca' Leoncino una moto è finita fuori strada: Davide Tesfazsion, 38enne di Castelfranco è morto sul colpo.



La ragazza che viaggiava con lui, una 21enne di Mussolente, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco, ma non sarebbe in pericolodi vita.



Sul posto, per i rilievi di legge, intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Treviso

