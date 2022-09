Esce per recuperare il cane scappato: Nico muore travolto da un'Audi a 34 anni

di Lucia Russo

Incidente stradale mortale oggi, primo settembre, a Cessalto, in provincia di Treviso. Vittima Nico Baldo di 34 anni, residente nella zona di via Cal Longa che era uscito per recuperare il cane che gli era scappato. Si tratta dell'ennesimo incidente che si consuma sulle strade della Marca trevigiana

L'incidente è avvenuto giovedì mattina, intorno alle 11.30, in via Cal Longa. L'uomo, che secondo i primi riscontri stava camminando, è stato investito da un'Audi. Stando alle prime ricostruzioni fatte grazie ad alcuni testimoni presenti, sembra che il cane di Nico sia scappato proprio lungo via Cal Longa. E nel tentativo di recuperarlo, il 34enne stesse camminando lungo la strada. Lì è stato investito dall'Audi.

Immediata la chiamata ai soccorsi, purtroppo per il pedone non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti il medico e i sanitari del Suem 118 con ambulanza ed elisoccorso. L'impatto è stato troppo violento e non ha lasciato scampo al trentenne. Sul posto per i rilievi del caso, la polizia stradale di Treviso. Su via Cal Longa c'è il limite di 40 km/h ed è stato anche posizionato un autovelox come deterrente per gli automobilisti che correvano ben oltre la velocità consentita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 15:44

