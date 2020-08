Si schiantano contro un'auto dopo una rapina in un istituto religioso. Morto il conducente, grave il complice

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 12:51

Fuga mortale dopo la. Un 40enne e un 28enne si sono schiantati questa notte con la propria auto, una Fiat Idea, contro un'altra vettura all'altezza del ponte della Scafa, all'ingresso di Cagliari. I due avevano appena rapinato la comunità Casa Emmaus di Iglesias, in provincia di. Il conducente, il 40enne, è morto sul colpo, il complice invece, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari, insieme alle due persone che viaggiavano sull'altra auto. Intorno a mezzanotte e mezza, i Carabinieri della Compagnia di Iglesias sono stati chiamati dai responsabili di Casa Emmaus dove si era appena consumata una rapina.Gli autori del reato sono entrati nella struttura con il volto travisato e armati di coltello: minacciando i presenti si sono fatti consegnare telefoni cellulari e soldi, quindi hanno preso le chiavi della vettura di proprietà della Comunità e sono scappati. Poco dopo i militari hanno appreso dell'incidente avvenuto alle porte del capoluogo. Anche se con il viso travisato, i due uomini sono stati riconosciuti dagli operatori come ex ospiti della comunità.