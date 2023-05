Auto taglia la strada al centauro: impatto violentissimo e moto spezzata in due, morto 39enne

di Redazione web

Incidente stradale mortale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 maggio, in via Duca d'Aosta a Mignagola nel comune di Carbonera (Treviso). A scontrarsi un'auto e una moto: il centauro, Saimir Gjinika, 39 anni, originario di Durazzo (Albania) è morto in ospedale. Lascia la compagna e un figlio piccolo. La motocicletta, nell'impatto, si è addirittura spezzata in due parti. Inevitabili i disagi al traffico per consentire i rilievi.

Incidente a Mignagola, cosa e' successo

L'impatto è stato violentissimo e ha coinvolto una Fiat Punto e una motocicletta, poi carambolata contro un furgone Mercedes. La moto viaggiava su via Duca d'Aosta da Olmi di San Biagio di Callalta verso Carbonera, mentre l'auto veniva dalla parte opposta.

Il ferito e la giovane alla guida dell'auto

Il morto è Saimir Gjinika, 39 anni, di origini albanesi, risiedeva a San Biagio di Callata. L'uomo si stava recando al lavoro in una ditta vicina al luogo dell'impatto, la Atena. Mentre alla guida della vettura c'era una dipendente ventenne dello stabilimento De Longhi, anche lei stava andando a lavorare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA