Auto finisce incastrata sotto il tir: Giorgio muore nello schianto

Incidente mortale questa mattina, 30 maggio, poco prima delle 11 sulla strada Provinciale 95 al chilometro 1 in località Madrisio, nel comune di Varmo in Friuli. Per cause in corso di accertamento un’auto e un camion si sono scontrati violentemente.



Il conducente dell’auto è rimasto incastrato tra le lamiere e sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari intervenuti con l’elicottero. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. La vittima - Giorgio Lupieri - aveva 84 anni ed era nato a Lignano Sabbiadoro.

