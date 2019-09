Finisce con la Citroen contro il furgone: Vanessa muore a 22 anni

Martedì 10 Settembre 2019, 17:56

Ha perso il controllo dell'auto andando a. È morta oggi, 11 settembre, l'automobilista bellunese di 22 anni,che era alla guida di una Citroen C3.L'incidente è avvenuto alle 08,50 di ieri, 10 settembre, in località Le vale diagordino (Belluno). Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. La giovane è stata elitrasportata all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e alla fine Vanessa non ce l'ha fatta. La giovanissimalavorava come