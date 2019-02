Valentina non risponde al telefono, il fidanzato va a cercarla e la trova morta in un terribile incidente: aveva 29 anni

Ultimo aggiornamento: 11:48

. Dovevano vedersi per uscire la sera, lei era partita da casa per raggiungerlo ma non l'ha vista arrivare. Così, preoccupato, le è andata incontro. Poi il dramma: sulla strada si imbatte in un incrocio lungo la sp 94 Contarina, all'altezza del semaforo con via Duca degli Abruzzi, a, dove nota i mezzi di soccorso.e dentro l'auto c'era lei.. Dovevano andare a vivere insieme lei e il fidanzato, Andrea Marchiori. Stavano costruendo la loro casa ma tutto è stato spazzato via in un istante.Il ragazzo ha trovato la forza di avvisare la famiglia di lei. La mamma di Valentina giunta sul posto è stata colpita da un malore e trasportata in ospedale. In quell'incrocio maledetto sono arrivati anche gli amici, sotto choc per la morte della ragazza.«Valentina ed Andrea - racconta la mamma del fidanzato al Gazzettino - sono assieme da 6 anni. Hanno convissuto per tre anni a Carmignano di Brenta. Con la decisione di costruire la casa qui a Grantorto, per risparmiare un po' sono tornati nelle loro abitazioni d'origine. Si vedevano in particolare al sabato sera. Valentina stava venendo da noi, poi sarebbero usciti a cena. Non riusciamo ancora a renderci conto di quello che è successo, una tragedia troppo grande».