Incidente a Gragnano, Serena muore in ospedale a 8 anni

di Dario Sautto

Incidente stradale nel cuore di Gragnano, alle porte di Napoli: una bambina di 8 anni è morta dopo un terribile schianto in auto. È accaduto nella serata di ieri.

Per cause ancora da ricostruire, la piccola Serena è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale in via Pasquale Nastro.

Travolge e uccide famiglia in vacanza. Arrestata la donna alla guida: «Andava a 160 all'ora, poi se l'è presa con i corpi a terra» Sequestrato il cellulare

Incendio Rsa Milano, la testimone: «Vetri che scoppiavano, era l'inferno. Anziani si proteggevano il viso con stracci bagnati per respirare»

I soccorsi

Subito soccorsa da alcuni passanti, la piccola è stata trasportata all'ospedale Santobono di Napoli, ormai in condizioni disperate ma nella notte, purtroppo, il suo cuoricino ha smesso di battere.

Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Gragnano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA